Аэропорты в Варшаве и Жешуве временно не работали после зафиксированного вторжения дронов в воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск подтвердил это. В ответ на инцидент польские вооруженные силы предприняли необходимые шаги по нейтрализации угрозы. Кроме того, по распоряжению премьера было созвано внеочередное заседание Совета министров, посвященное сложившейся ситуации.
Позднее Генштаб сообщил об уничтожении всех беспилотников. Военные самолеты, ранее поднятые по тревоге, были возвращены на аэродромы. Воздушное пространство над Варшавой вновь полностью открыто для гражданской авиации после произошедшего утром инцидента. Однако обломки дрона упали на жилой дом. Новые подробности по обстановке в Польше — в материале URA.RU.
Все неопознанные беспилотные объекты уничтожены
Генеральный штаб сообщил об уничтожении всех неопознанных беспилотных летательных аппаратов, нарушивших воздушные границы страны. Отмечается, что операция с привлечением польской и союзной авиации, направленная на пресечение нарушений воздушного пространства страны, завершена. Военные подразделения продолжают поисковые мероприятия и уточняют места возможного падения сбитых дронов.
В мероприятии участвовали представители воздушного командования НАТО, а также Королевских военно-воздушных сил Нидерландов. Ночью патрулирование воздушного пространства и поддержку действий польских военных осуществляли истребители F-35 ВВС Нидерландов. Польские власти выразили признательность союзникам за оказанную помощь. Кроме того, министр энергетики страны Милош Мотыка сообщил, что энергетическая инфраструктура не была повреждена в ходе инцидента.
"Зафиксировано и точно отслежено 19 проникновений в воздушное пространство. Это не окончательные данные", — заявил Туск в Сейме (нижней палате польского парламента). Трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. Он также отметил, что подтверждена информация о трех сбитых беспилотниках.
На аэродромы вернулись военные самолеты
Польские военные самолеты, ранее поднятые по тревоге, вернулись на аэродромы базирования. Оперативное командование вооруженных сил страны сообщило, что в настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, направленные на выявление и установление возможных мест падения дронов.
Власти страны обратились к населению с предупреждением о потенциальной опасности при обнаружении неустановленных предметов. Военные настоятельно рекомендуют гражданам не приближаться к подозрительным объектам, а также воздержаться от их перемещения или контакта с ними, поскольку они могут содержать опасные вещества.
В аэропортах сняли ограничения на полеты
Воздушное пространство над Варшавой вновь доступно для полетов. Администрация аэропорта имени Фредерика Шопена проинформировала о возобновлении работы воздушной гавани. Вместе с тем пассажирам советуют учитывать вероятность задержек рейсов в течение текущего дня.
Обломки одного из дронов упали на жилой дом
По данным польской полиции, один из дронов был обнаружен в населенном пункте Чоснувка. Также в Вырыках, расположенных в Влодавском повяте Люблинского воеводства, на жилой дом упали фрагменты беспилотника. Об этом сообщил представитель региональной полиции Анджей Фийолек. В результате данного инцидента жертв и пострадавших не зафиксировано, однако был поврежден автомобиль, находившийся вблизи здания.
Ситуацию прокомментировал также и глава Влодавского повята Мариуш Занько. По его словам, перед тем как обломки дрона достигли земли, местные жители слышали звук взрыва и наблюдали в небе польские истребители.
Туск: над Польшей были сбиты якобы российские дроны
Премьер-министр сообщил, что в небе над Польшей были якобы сбиты беспилотники, которые, по его словам, якобы принадлежали России. Он добавил, что подобный инцидент является масштабной провокацией.
«Над нашей территорией были сбиты дроны, которые представляли угрозу. Это первый случай, когда российские дроны сбиты над страной НАТО», — сказал Туск.
Отмечается, что Варшава уже неоднократно выдвигала обвинения в адрес Москвы в аналогичных инцидентах, однако до настоящего времени не представила соответствующих доказательств. Как отмечают журналисты, Туск также и сейчас не предоставил убедительных подтверждений того, что сбитые БПЛА действительно были российского происхождения.
Помимо прочего, польские власти планируют обратиться к НАТО с запросом о проведении консультаций в связи с инцидентом. Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Варшава инициирует применение статьи 4 Североатлантического договора. Она предусматривает проведение консультаций между государствами-членами альянса в случае, если какая-либо из стран считает, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость подвергаются угрозе.
Беларусь предупредила Польшу и Литву о приближающихся дронах
С 23:00 9 сентября до 04:00 10 сентября дежурные подразделения республики осуществляли обмен информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с профильными службами Польши и Литвы через установленные каналы связи. В рамках этого польские и литовские структуры были оперативно проинформированы о приближении к их государственным границам неопознанных летающих объектов, сообщил начальник Генштаба и первый замминистра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.
Трамп не стал комментировать инцидент с дронами
Президент США Дональд Трамп воздержался от комментариев по поводу инцидента с беспилотными летательными аппаратами, зафиксированными над Польшей. Об этом сообщила вашингтонский корреспондент телеканала NewsNation Келли Мейер. Ранее Трамп уже предположил, что дроны могли принадлежать России, однако данная версия не подкреплена доказательствами.
«Господин президент, что насчет российских беспилотников, попавших в воздушное пространство Польши этой ночью?» — слышно на записи, которую сделала журналистка. Он опубликовала видео в социальной сети X.
Трамп выходил из ресторана в Вашингтоне в это момент. Он проигнорировал вопрос и в сопровождении сотрудников службы безопасности проследовал к своему автомобилю.
