«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Краснодара за границу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты будут летать из Краснодара в Армению, Турцию и ОАЭ
Самолеты будут летать из Краснодара в Армению, Турцию и ОАЭ Фото:
новость из сюжета
Аэропорт Краснодара открылся после трех с половиной лет простоя

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов из Краснодара за границу. Жители юга России смогут напрямую улететь в ереван, Стамбул и Дубай.

«Запускаем прямые рейсы из Краснодара за рубеж», — сообщает «Аэрофлот» в своем telegram-канале. Полеты по международной программе начнутся с 26 сентября. Первыми станут Ереван и Стамбул. С 8 октября станут доступны перелеты в Дубай (аэропорт Аль-Мактум). Полеты в Ереван и Стамбул будут ежедневными, в Дубай — два раза в неделю.

В четверг, 12 сентября, после длительного перерыва аэропорт Краснодара открылся для обслуживания гражданских рейсов. О возобновлении полетов в курортный город объявили «Аэрофлот», «Победа» и S7.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов из Краснодара за границу. Жители юга России смогут напрямую улететь в ереван, Стамбул и Дубай. «Запускаем прямые рейсы из Краснодара за рубеж», — сообщает «Аэрофлот» в своем telegram-канале. Полеты по международной программе начнутся с 26 сентября. Первыми станут Ереван и Стамбул. С 8 октября станут доступны перелеты в Дубай (аэропорт Аль-Мактум). Полеты в Ереван и Стамбул будут ежедневными, в Дубай — два раза в неделю. В четверг, 12 сентября, после длительного перерыва аэропорт Краснодара открылся для обслуживания гражданских рейсов. О возобновлении полетов в курортный город объявили «Аэрофлот», «Победа» и S7.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...