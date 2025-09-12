«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Краснодара за границу

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов из Краснодара за границу. Жители юга России смогут напрямую улететь в ереван, Стамбул и Дубай.
«Запускаем прямые рейсы из Краснодара за рубеж», — сообщает «Аэрофлот» в своем telegram-канале. Полеты по международной программе начнутся с 26 сентября. Первыми станут Ереван и Стамбул. С 8 октября станут доступны перелеты в Дубай (аэропорт Аль-Мактум). Полеты в Ереван и Стамбул будут ежедневными, в Дубай — два раза в неделю.
В четверг, 12 сентября, после длительного перерыва аэропорт Краснодара открылся для обслуживания гражданских рейсов. О возобновлении полетов в курортный город объявили «Аэрофлот», «Победа» и S7.
