Bloomberg раскрыл новые планы США по санкциям против России

США намерены предложить странам «Большой семерки» (G7) ввести санкционные меры в отношении ПАО «Роснефть», а также запретить страхование морских перевозок. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«США предложат странам G7 создать „механизм изъятия“ замороженных суверенных российских активов, а также запрет на страхование морских перевозок», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте издания Bloomberg.
Ранее Трамп заявлял, что США могут ввести новые санкции против России, которые затронут банковский сектор и нефтяную отрасль. По его словам, возможные меры будут направлены на ограничение деятельности российских банков и введение дополнительных пошлин на нефть. Глава Белого дома напомнил об увеличении до 50% пошлин на нефть для Индии из-за закупок российского сырья, что стало причиной серьезных разногласий между Вашингтоном и Нью-Дели.
