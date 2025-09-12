Bloomberg раскрыл новые планы США по санкциям против России

Bloomberg: США предложат G7 наложить санкции на «Роснефть»
США намерены призвать странам G7 ввести санкции против «Роснефти»
США намерены призвать странам G7 ввести санкции против «Роснефти» Фото:

США намерены предложить странам «Большой семерки» (G7) ввести санкционные меры в отношении ПАО «Роснефть», а также запретить страхование морских перевозок. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«США предложат странам G7 создать „механизм изъятия“ замороженных суверенных российских активов, а также запрет на страхование морских перевозок», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте издания Bloomberg.

Ранее Трамп заявлял, что США могут ввести новые санкции против России, которые затронут банковский сектор и нефтяную отрасль. По его словам, возможные меры будут направлены на ограничение деятельности российских банков и введение дополнительных пошлин на нефть. Глава Белого дома напомнил об увеличении до 50% пошлин на нефть для Индии из-за закупок российского сырья, что стало причиной серьезных разногласий между Вашингтоном и Нью-Дели.

