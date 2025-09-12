Польша не намерена разрывать дипотношения с Россией

Польша не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой.
«В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками», — сказал Сикорский. Он добавил, что не видит оснований для разрыва дипотношений.
Сикорский также вновь призвал страны Евросоюза последовать примеру Варшавы и ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по территории своих государств. Эта инициатива, по его словам, должна повысить уровень контроля за деятельностью иностранных представителей.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский уже призывал граждан страны воздерживаться от поездок в Россию и Беларусь из-за угрозы задержаний, подчеркнув, что польская сторона не сможет оперативно оказать помощь в подобных ситуациях. Эти заявления прозвучали после инцидента с задержанием гражданина Польши в Беларуси по подозрению в шпионаже.
