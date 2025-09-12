Третьим погибшим при обрыве канатной дороги на Эльбрусе оказался москвич

Три человека погибли при обрыве канатной дороги на Эльбрусе
новость из сюжета
На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, есть погибшие

Третьим погибшим в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе оказался житель Москвы. Ему было 58 лет, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Третий погибший — москвич 1967 года рождения», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Ранее стало известно о двух погибших — жителе Кабардино-Балкарии и женщине из Дагестана 1990 года рождения.

Об аварии на канатной дороге сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Эксплуатантом дороги является частная компания ООО «МКД Эльбрус». Предположительная причина аварии — сход троса с ролика одной из опор. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По информации ГУ МЧС Кабардино-Балкарии, в момент аварии на канатной дороге находились 37 человек. Эвакуированы 35 человек. Семь человек переданы бригаде скорой помощи.

