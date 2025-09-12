Глава МИД Польши: нарушившие границу дроны прилетели и с территории Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично подтвердил, что часть беспилотников, зафиксированных в ночь с 9 на 10 сентября в польском воздушном пространстве, прибыли не только из Белоруссии, но и с территории Украины. Об этом Сикорский заявил 12 сентября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. Трансляция мероприятия велась телеканалом TVP Info.
«Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины. Но и из Белоруссии», — подчеркнул глава МИД Польши.
Информация о нарушении границы появилась утром 10 сентября: оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как беспилотные летательные аппараты. Согласно официальным данным, за ночь было зафиксировано 21 нарушение воздушного пространства Польши. Власти страны уточняли, что прежде считали основным источником запуска дронов территорию Белоруссии — об этом ранее заявлял премьер-министр Польши Дональд Туск. Однако после анализа инцидента выяснилось, что часть аппаратов могла прибыть с территории Украины.
В связи с массовым вторжением беспилотников Варшава инициировала консультации в рамках НАТО, задействовав статью 4 Североатлантического договора. Члены альянса проводят обсуждение ситуации и возможных мер реагирования на фоне повышения угроз для региональной безопасности.
