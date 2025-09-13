Путин: Россия призывает к сотрудничеству писателей из разных стран

По словам Владимира Путина, литература традиционно способствует диалогу между народами и сближает культуры
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления взаимодействия между писателями разных стран. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. 

По словам Владимира Путина, литература традиционно способствует диалогу между народами и служит площадкой для сближения культур.

«Литературное творчество — уже сама по себе прекрасная среда для общения, и мы выступаем за укрепление взаимодействия писателей разных стран», — подчеркнул президент России. Его цитируют РИА Новости.

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проводится с 2012 года и ежегодно становится одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов мировой культурной повестки и гуманитарного сотрудничества. В 2025 году центральной темой форума стало «Возвращение к культуре — новые возможности».

