Путин: Россия призывает к сотрудничеству писателей из разных стран

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укрепления взаимодействия между писателями разных стран. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
По словам Владимира Путина, литература традиционно способствует диалогу между народами и служит площадкой для сближения культур.
«Литературное творчество — уже сама по себе прекрасная среда для общения, и мы выступаем за укрепление взаимодействия писателей разных стран», — подчеркнул президент России. Его цитируют РИА Новости.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проводится с 2012 года и ежегодно становится одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов мировой культурной повестки и гуманитарного сотрудничества. В 2025 году центральной темой форума стало «Возвращение к культуре — новые возможности».
