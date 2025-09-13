Минэкономразвития: россияне стали жить богаче

Реальные доходы россиян с 2018 года выросли на 27,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. По данным ведомства, только за первое полугодие 2025 года показатель увеличился еще на 6,9%. Особенно быстро растет прибыль от предпринимательской деятельности — за этот же период она выросла на 12,8%, а с 2018 года — на 36%.
«Благодаря мерам социальной поддержки доходы наименее обеспеченных граждан выросли за период 2018–2024 годов на 29,5% <...> По итогам 2024 года уровень бедности достиг исторического для современной России минимума в 7,2%, численность бедных с 2020 года сократилась на 7,6 млн человек (в 2024 году — 10,5 млн человек, в 2020-м — 18,1 млн человек)», — сообщили в минестерстве «Известиям». В то же время доходы от предпринимательской деятельности демонстрируют наиболее высокие темпы роста среди всех источников: за весь анализируемый период их объем увеличился на 36%, а только за первые шесть месяцев текущего года — на 12,8%.
В Минэкономразвития подчеркнули, что одним из факторов снижения бедности стало расширение масштабов социальной поддержки и запуск целевых программ для наиболее нуждающихся. Существенную роль сыграло и ускорение роста доходов: этому способствовали повышение зарплат в ряде отраслей, индексация прожиточного минимума, пенсий и различных выплат.
Среди ключевых мер поддержки в ведомстве выделяют ежемесячное пособие на детей (охват — около 10,5 млн детей) и социальный контракт (648 тысяч граждан). Кроме того, с января 2026 года для семей с невысокими доходами планируется ежегодная выплата: она затронет примерно 4,2 млн семей и около 10 млн детей. Меры реализуются в рамках национальных проектов и государственных программ, отметили в министерстве.
Согласно итогам летнего периода 2025 года, тестировщики заняли лидирующие позиции среди наиболее высокооплачиваемых офисных специалистов в России. Средний уровень предлагаемой им заработной платы составил 129 тысяч рублей в месяц. Аналитики отмечают, что за прошедший год средние ожидания по зарплате среди специалистов данной сферы увеличились на 13%.
