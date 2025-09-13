Еще одна авиакомпания возобновила рейсы из Краснодара за границу

Авиакомпания «Азимут» возобновляет прямые рейсы из аэропорта Краснодара в Стамбул, Анталью и Ереван. На сайте самой авиакомпании сообщается об открытии доступа с 23 сентября. В этом убедился корреспондент URA.RU.
Вылеты начнутся из аэропорта Краснодара в Стамбул с 17 сентября, с 27 сентября — в Анталью и с 23 сентября — в Ереван. Информация размещена на официальном сайте авиакомпании.
Отмечается, что на сайте «Азимута» билеты в Ереван доступны к бронированию только с 25 сентября. На даты с 23 и 24 сентября приобрести билеты не удалось.
Аэропорт Краснодара возобновил обслуживание рейсов утром 11 сентября, завершив более чем трехлетний период простоя. Билеты на рейсы за границу были открыты уже 12 сентября. Работа воздушной гавани была приостановлена в феврале 2022 года по причине обеспечения безопасности. Открытие аэропорта стало результатом действий межведомственной рабочей группы при Росавиации, принявшей соответствующее решение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.