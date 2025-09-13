В ХМАО почти 10% избирателей проголосовали до открытия участков

Более 11,9 тысячи жителей ХМАО досрочно проголосовали на выборах в органы местного самоуправления. Основной день голосования состоится сегодня, 14 сентября. Жителям 13 муниципалитетов предстоит выбрать 91 депутата и 7 глав поселений. Об этом сообщили в избирательной комиссии ХМАО.
«Численность участников, воспользовавшихся правом досрочного голосования, составила 11 932 человека. Данный показатель соответствует 9,34% от общего числа избирателей, зарегистрированных в муниципалитетах, где проводятся выборы», — пояснили в избиркоме.
Избирательные кампании развернулись в городах Покачи, Радужный и Мегион, а также в Белоярском, Советском, Кондинском, Сургутском и Октябрьском районах. Избирательные участки в этих муниципалитетах открылись в 8 утра и начали работу. В выборах могут принять участие более 128 тысяч югорчан. За процессом следят 642 наблюдателя, включая 320 общественных контролеров.
Ранее URA.RU сообщало о конкурентной борьбе в Советском районе, где за пост главы поселения борются 7 кандидатов. А также в Радужном, где на депутатские мандаты претендуют 87 человек.
