Профсоюзы и сторонники оппозиции перекрыли площадь в центре Белграда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Белграде сторонники митинга перекрыли центр города
В Белграде сторонники митинга перекрыли центр города Фото:

В центре Белграда прошла массовая акция протеста против приватизации государственных предприятий Сербии. Митинг под лозунгом «Госсобственность — это ценность, а не товар» организовала Ассоциация рабочих коллективов, профсоюзов и профобъединений «Общественный фронт». Об этом сообщают РИА Новости.

«...демонстранты с национальными флагами и флагами факультетов, транспарантами и свистками вышли на проезжую часть и перекрыли круговое движение на площади Славия в центре сербской столицы», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства.

Параллельно с протестом в поддержку сохранения госпредприятий в более чем 130 населенных пунктах Сербии состоялись мирные собрания граждан, выступающих против протестующих студентов и оппозиции. Эти акции прошли в поддержку действующих властей.

Массовые протесты в Сербии начались после происшествия на вокзале в Нови-Саде, когда погибли 16 человек. С тех пор студенты и оппозиция регулярно организуют акции против властей, блокируя дороги и вступая в столкновения с полицией, а в ответ в различных городах страны проходят митинги в поддержку правительства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Белграда прошла массовая акция протеста против приватизации государственных предприятий Сербии. Митинг под лозунгом «Госсобственность — это ценность, а не товар» организовала Ассоциация рабочих коллективов, профсоюзов и профобъединений «Общественный фронт». Об этом сообщают РИА Новости. «...демонстранты с национальными флагами и флагами факультетов, транспарантами и свистками вышли на проезжую часть и перекрыли круговое движение на площади Славия в центре сербской столицы», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства. Параллельно с протестом в поддержку сохранения госпредприятий в более чем 130 населенных пунктах Сербии состоялись мирные собрания граждан, выступающих против протестующих студентов и оппозиции. Эти акции прошли в поддержку действующих властей. Массовые протесты в Сербии начались после происшествия на вокзале в Нови-Саде, когда погибли 16 человек. С тех пор студенты и оппозиция регулярно организуют акции против властей, блокируя дороги и вступая в столкновения с полицией, а в ответ в различных городах страны проходят митинги в поддержку правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...