Профсоюзы и сторонники оппозиции перекрыли площадь в центре Белграда

В центре Белграда прошла массовая акция протеста против приватизации государственных предприятий Сербии. Митинг под лозунгом «Госсобственность — это ценность, а не товар» организовала Ассоциация рабочих коллективов, профсоюзов и профобъединений «Общественный фронт». Об этом сообщают РИА Новости.
«...демонстранты с национальными флагами и флагами факультетов, транспарантами и свистками вышли на проезжую часть и перекрыли круговое движение на площади Славия в центре сербской столицы», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства.
Параллельно с протестом в поддержку сохранения госпредприятий в более чем 130 населенных пунктах Сербии состоялись мирные собрания граждан, выступающих против протестующих студентов и оппозиции. Эти акции прошли в поддержку действующих властей.
Массовые протесты в Сербии начались после происшествия на вокзале в Нови-Саде, когда погибли 16 человек. С тех пор студенты и оппозиция регулярно организуют акции против властей, блокируя дороги и вступая в столкновения с полицией, а в ответ в различных городах страны проходят митинги в поддержку правительства.
