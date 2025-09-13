В Орловской области из-за взрыва задержаны десять поездов

В Орловской области задержаны десять пассажирских поездов на перегоне Малоархангельск — Глазуновка из-за проведения оперативных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба московской железной дороги.
«В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области в пути задерживаются следующие поезда: №742 Белгород-Москва, №143 Москва-Кисловодск, №741 Москва-Белгород, №726 Курск-Москва, №30 Белгород-Санкт-Петербург, №743 Москва-Белгород», — сказано в сообщении. Отмечается, что задержаны и пригородные поезда №6336, №6338, №6337 и №119 Санкт-Петербург-Белгород
Для информирования пассажиров создан оперативный канал связи. Актуальная информация о движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД и по телефону круглосуточного Центра поддержки клиентов (8-800-775-00-00).
Ранее сообщалась, что в Орловской области на железнодорожном перегоне между Малоархангельском и Глазуновкой были обнаружены взрывные устройства. Из-за взрыва одного из них погибли двое человек, еще один получил ранения. Сейчас правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, направленные, в том числе, на установление и задержание лиц, причастных к размещению взрывных устройств.
