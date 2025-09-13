Румыния заявила о крушении на своей территории якобы российского дрона

Военно-воздушные силы Румынии заявили о перехвате и крушении якобы российского беспилотника на территории страны. Об этом сообщает телеканал Antena 3 со ссылкой на официальное заявление военных.
«В 18:23 истребители F-16 обнаружили беспилотник в воздушном пространстве Румынии, который они сопровождали примерно в 20 километрах к юго-западу от села Килия-Веке в Тулче, после чего он исчез с радаров. <…> В 18:45 российский беспилотник потерпел крушение в Тулче», — говорится в сообщении СМИ. Доказательств российского происхождения дрона представлено не было.
В министерстве уточнили, что дрон не пересекал районы с жилыми домами и не создавал угрозу для местных жителей. Представители оборонного ведомства пояснили, что специалисты приступили к анализу обломков аппарата для установления его типа и происхождения. По словам представителей ВВС, расследование инцидента продолжается, к месту падения направлены профильные эксперты и саперы.
Схожая ситуация с БПЛА произошла ранее в Польше, когда та обвинила Россию во вторжении в воздушное пространство, однако не привела доказательств, а позднее и вовсе намекнула на возможность залета дрона с Украины. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что беспилотные летательные аппараты, обнаруженные в ночь с 9 на 10 сентября в небе над Польшей, проникли в воздушное пространство страны не только со стороны Белоруссии, но и с территории Украины. Несмотря на это, польское руководство, а также их партнеры по Европейскому союзу и НАТО возложили ответственность за вторжение в воздушное пространство Польши на Россию. Российская сторона уже представила свою точку зрения на инцидент в Организации Объединенных Наций и уточнила детали случившегося. Актуальная информация и подробности произошедшего — в нашем материале.
