В Болгарии вспыхнули протесты против евро

Болгария: протесты против евро разгоняются силовиками
Болгары массово выступили против евро
Болгары массово выступили против евро Фото:

Массовые митинги против планируемого введения евро прошли в ряде городов Болгарии. Об этом сообщают болгарские СМИ. По их данным, участники акций выступили против перехода страны на европейскую валюту и потребовали отставки правительства.

«Посыл один — отставка. Отставка этого правительства, чтобы мы могли спасти Болгарию, чтобы мы могли спасти болгарского лева», — сказал лидер партии «Опасдане» Костадин Костадинов. Его слова передает агентство BTA.

По сообщениям журналистов, наиболее крупные митинги прошли в Шумене, Плевене, Варне, Велико Тырново и Русе. На улицы вышли тысячи человек, протестующие несли плакаты с требованиями сохранить национальную валюту — болгарский лев.

Массовые протесты и митинги в странах Балканского полуострова происходят не впервые. Ранее в Сербии также проходили масштабные акции против приватизации государственных предприятий и в поддержку сохранения госсобственности, сопровождавшиеся столкновениями и встречными митингами в защиту действующих властей. Аналогично болгарские протестующие выражают несогласие с экономическими реформами, требуя сохранить национальную валюту.

