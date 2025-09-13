13 сентября 2025

Росгвардия: при подрыве в Орловской области погибли двое силовиков

Хинштейн: погибшие при взрыве на путях в Орловской области служили в Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два сотрудника Росгвардии погибли во время взрыва в Орловской области
Два сотрудника Росгвардии погибли во время взрыва в Орловской области Фото:

Два сотрудника Росгвардии погибли, еще один получил ранения при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Инцидент произошел 13 сентября, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области.

«В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области двое сотрудников одного из подразделений получили травмы, несовместимые с жизнью, один ранен. Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил информацию. 

В ведомстве уточнили, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь и поддержку. Представители Росгвардии выразили соболезнования родственникам пострадавших и отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Информация о состоянии раненого сотрудника не раскрывается.

Ранее в Орловской области уже происходили подобные инциденты: на железнодорожных путях между Малоархангельском и Глазуновкой были обнаружены и обезврежены взрывные устройства, однако при подрыве одного из них погибли два человека и еще один получил ранения. Тогда пострадавшими оказались сотрудники железной дороги, проводившие проверку путей. В обоих случаях правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два сотрудника Росгвардии погибли, еще один получил ранения при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Инцидент произошел 13 сентября, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области. «В результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области двое сотрудников одного из подразделений получили травмы, несовместимые с жизнью, один ранен. Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил информацию.  В ведомстве уточнили, что семьям погибших окажут всю необходимую помощь и поддержку. Представители Росгвардии выразили соболезнования родственникам пострадавших и отметили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия. Информация о состоянии раненого сотрудника не раскрывается. Ранее в Орловской области уже происходили подобные инциденты: на железнодорожных путях между Малоархангельском и Глазуновкой были обнаружены и обезврежены взрывные устройства, однако при подрыве одного из них погибли два человека и еще один получил ранения. Тогда пострадавшими оказались сотрудники железной дороги, проводившие проверку путей. В обоих случаях правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...