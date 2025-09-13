В ХМАО 10,31% избирателей проголосовали на местных выборах. По данным окружного избиркома, свои голоса в семи муниципалитетах отдали 13153 человека. В это число входят избиратели, проголосовавшие досрочно.
«По состоянию на 10.00 в муниципальных выборах в Югре приняли участие 13153 человека, что составляет 10,31 % от общего числа избирателей, проживающих в муниципалитетах, где проходят выборы.
Напоминаем, что в данное число входят и избиратели, проголосовавшие на выборах досрочно», — сообщает telegram-канал окружной избирательной комиссии.
На выборах муниципальных дум по явке лидирует Белоярский район. Там проголосовало уже 17,9% избирателей. В Мегионе — 9,93%, в Радужном — 11,16%, в Покачах — 12,59%.
Ранее URA.RU сообщало об итогах досрочного голосования в Югре. На местных выборах до открытия избирательных участков проголосовали 9,34% избирателей.
