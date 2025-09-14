Дачникам рассказали, какой штраф грозит за сжигание сухой травы

Дачникам напомнили о штрафах за сжигание травы на собственных участках. Как рассказал юрист Михаил Салкин, за это нарушение грозит административное наказание — штраф в размере до 15 тысяч рублей, а при крупном ущербе возможно наказание вплоть до года лишения свободы.
«Сжигание травы на земельном участке может быть расценено как нарушение пожарной безопасности, за это предусмотрен штраф для граждан в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей по статье 20.4 КРФоАП», — делится юрист в разговоре с NEWS.ru. Юрист подчеркивает, что если пожар нанесет крупный ущерб (более 250 тысяч рублей), то ответственность наступит уже по уголовной 168-й статье, с наказанием в виде одного года лишения свободы и штрафом до 120 тысяч рублей.
Ранее юристы напоминали, что российским дачникам также запрещено выкапывать, повреждать или спиливать деревья в лесах для личных нужд — за это предусмотрены административные штрафы и изъятие незаконно добытого дерева. В случае крупного ущерба возможна уголовная ответственность. Надзор за соблюдением этих правил осуществляют уполномоченные органы и лесничества.
