13 сентября 2025

Избирком подсчитал, сколько жителей ХМАО проголосовали к полудню 14 сентября

Явка на местных выборах в ХМАО составила 17,5% избирателей
Единый день голосования в ХМАО — 2025

На местных выборах в семи муниципалитетах ХМАО к полудню 14 сентября явка составила 17,5%. Данные опубликовал официальный telegram-канал окружного избиркома.

«По состоянию на 12.00 в муниципальных выборах в Югре приняли участие 22330 человек», — прокомментировали в избирательной комиссии. Проголосовало 17,5% от общего числа избирателей, проживающих в муниципалитетах, где проходят выборы.

Лидером по явке среди муниципалитетов, где выбирают новый пул депутатов, остается Белоярский район. Там проголосовало уже 30,06%. На втором месте Покачи (19,54%), на третьем — Радужный (15,32%). Свои голоса в поддержку кандидатов уже отдали 13,33% избирателей Мегиона.

Выборы проходят в семи муниципалитетах Югры. Подробнее о том, как жители выбирают мэров и депутатов — в онлайн-трансляции URA.RU.

