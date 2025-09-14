WP: Трампа назвали хвастуном из-за нерешительности

Угрозы Трампа наказать Россию так и не были воплощены в жизнь
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Президента США Дональда Трампа начали высмеивать как «хвастуна» из-за его нерешительности и невыполненных угроз в адрес России. Об этом рассуждают политические обозреватели в The Washington Post с уклоном на заявление самого Трампа об инциденте с дронами в Польше.

«Многие начали высмеивать Трампа, называя его нерешительным и хвастливым человеком. Его угрозы наказать Россию так и не были воплощены в жизнь», — отмечает издание.

Дональд Трамп допустил, что инцидент с дронами в Польше мог быть ошибкой и выказал недовольство по этому поводу. Ранее он охарактеризовал ситуацию словом «приехали». Таким образом, лидер Штатов фактически обвинил Россию в якобы нарушении воздушного пространства Польши.

Позднее обозреватель «Московского комсомольца» Михаил Ростовский охарактеризовал американского лидера как политика, который, несмотря на всю свою громкую риторику, не способен последовательно настаивать и твердо проталкивать выбранное им решение. Критика прозвучала на фоне неоднозначной реакции Белого дома на инцидент с беспилотниками, что вызвало сомнения в решимости администрации Трампа действовать против России.

Главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов сообщил, что появление беспилотных летательных аппаратов в небе над Польшей могло быть связано с работой украинских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, именно применение средств РЭБ со стороны Украины могло привести к тому, что дроны оказались в польском воздушном пространстве.

