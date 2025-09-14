Погибших при взрыве на ж/д путях росгвардейцев представят к госнаградам

Трое сотрудников Росгвардии, которые погибли в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области, будут удостоены государственных наград посмертно. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Количество жертв достигло трех человек. Они будут посмертно представлены к госнаградам», — написал Хинштейн в Telegram. По его словам, соответствующее решение было принято директором ведомства Виктором Золотовым.
Вечером 13 сентября в Орловской области на железнодорожных путях были найдены взрывные устройства, часть из которых сдетонировала. Двое росгвардейцев погибли на месте происшествие, третий умер ночью в больнице. Было приостановлено движение поездов.
