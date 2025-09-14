Погибших при взрыве на ж/д путях росгвардейцев представят к госнаградам

Троих погибших сотрудников Росгвардии Орловской области представят к госнаградам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двое силовиков погибли при взрыве, третий погиб в больнице
Двое силовиков погибли при взрыве, третий погиб в больнице Фото:
новость из сюжета
В Орловской области произошел взрыв на железной дороге, погибли двое

Трое сотрудников Росгвардии, которые погибли в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области, будут удостоены государственных наград посмертно. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Количество жертв достигло трех человек. Они будут посмертно представлены к госнаградам», — написал Хинштейн в Telegram. По его словам, соответствующее решение было принято директором ведомства Виктором Золотовым.

Вечером 13 сентября в Орловской области на железнодорожных путях были найдены взрывные устройства, часть из которых сдетонировала. Двое росгвардейцев погибли на месте происшествие, третий умер ночью в больнице. Было приостановлено движение поездов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое сотрудников Росгвардии, которые погибли в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области, будут удостоены государственных наград посмертно. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Количество жертв достигло трех человек. Они будут посмертно представлены к госнаградам», — написал Хинштейн в Telegram. По его словам, соответствующее решение было принято директором ведомства Виктором Золотовым. Вечером 13 сентября в Орловской области на железнодорожных путях были найдены взрывные устройства, часть из которых сдетонировала. Двое росгвардейцев погибли на месте происшествие, третий умер ночью в больнице. Было приостановлено движение поездов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...