В Орловской области скончался росгвардеец, раненый в результате взрыва

В больнице умер сотрудник Росгвардии, раненный при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
«К сожалению, пришли плохие новости из больницы — скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь семьям наших бойцов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Клычкова.
Ранее в Орловской области на железнодорожных путях были найдены взрывные устройства, часть из которых сдетонировала. В результате инцидента двое сотрудников Росгвардии погибли. В связи с произошедшим железнодорожное сообщение было приостановлено, несколько пассажирских поездов задержаны.
Для эвакуации пассажиров была организована доставка автобусами. Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов для перевозки пассажиров задержанных в Орловской области поездов. Также сообщалось, что в настоящее время 17 поездов следуют с опозданием по территории Орловской области из-за изменения маршрута.
