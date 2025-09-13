13 сентября 2025

В Арктическом районе ХМАО проголосовало более половины избирателей.

Явка на местных выборах в ХМАО к 15.00 превысила 26% избирателей
Белоярский район в Арктической зоне лидирует по явке на муниципальных выборах в ХМАО
Единый день голосования в ХМАО — 2025

Явка в ХМАО к 15.00 14 сентября превысила 26% избирателей. В голосовании, по данным окружного избиркома, приняли участие 33227 человек, что составляет 26,04% от общего числа избирателей, проживающих в муниципалитетах, где проходят выборы.

«По состоянию на 15.00 в муниципальных выборах в Югре приняли участие 33227 человек», — сообщает избирком. Это 26,04% от общего числа избирателей, проживающих в муниципалитетах, где проходят выборы.

В Белоярском районе на участки пришло более половины от числа избирателей — 53,82%. В Покачах проголосовали 26,65%, в Радужном — 21,42%, в Мегионе — 18,52%.

Власти ХМАО сообщили, что серьезных инцидентов, влияющих на процесс голосования, не зафиксировано. «Главные федеральные инспекторы сообщили, что выборы проходят без нарушений», — сказано в официальном telegram-канале окружного правительства «Югра. Официально».

В Единый день голосования выборы проходят в семи муниципалитетах Югры. Подробнее о том, как жители выбирают мэров и депутатов — в онлайн-трансляции URA.RU.

