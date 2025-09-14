В Орловской области отменили развлечения из-за взрыва на ж/д путях

В Орле отменили все городские развлекательные мероприятия после трагедии на железнодорожных путях в регионе, где при взрыве погибли два человека и еще один получил ранения. Об этом сообщил глава города Юрий Парахин.
«Дорогие друзья, в связи с трагическими событиями на железной дороге в Орловской области мною принято решение об отмене всех городских развлекательных мероприятий на сегодня. Площадки „Септембер феста“ также работают по усеченной программе — без выступления диджея. Однако в сквере Семьи все еще можно приобрести продукцию от местных производителей», — написал Парахин в своем telegram-канале.
Он также добавил, что по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова, город Орел готов оказать всю необходимую поддержку пострадавшим при ЧП на железнодорожных путях. Мэр выразил поддержку родным погибших при инциденте.
Кроме отмены развлекательных программ, в городе усилены меры безопасности. На железнодорожных объектах дежурят сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
Взрыв на ж/д путях произошел вечером 13 сентября. При проверке железной дороги погибли двое сотрудников Росгвардии от взрыва заложенного взрывного устройства. Еще один человек был ранен.
