13 сентября 2025

Избирком раскрыл, как голосуют в вотчине коммунистов в ХМАО

В ХМАО на выборы в Советском пришло 25% избирателей
В Советском явка на выборы превысила 25% избирателей
В Советском явка на выборы превысила 25% избирателей Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования в ХМАО — 2025

На выборы в городе Советский (Советский район), который считается вотчиной коммунистов ХМАО из-за их сильного влияния, пришли 25,54% избирателей. Данными о явке на 15.00 14 сентября с URA.RU поделились в окружном избиркоме.

«Проголосовало 25,54% избирателей», — пояснили в избиркоме. Данные по явке актуальны на 15.00 14 сентября.

В Советском выбирают мэра и местную думу. При этом, среди местных оппозиционных политэлит назрел раскол: многие бывшие справедливороссы примкнули к «Новым людям», а экс-коммунисты — к «Партии пенсионеров». Муниципалитет считается одним из самых депрессивных и проблемных в регионе.

В Единый день голосования выборы проходят в семи муниципалитетах ХМАО. Подробнее о том, как жители выбирают мэров и депутатов — в онлайн-трансляции URA.RU.

