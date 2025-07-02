Российского блогера внесли в список «Миротворца»* из-за вопроса Путину

Блогера Влада Бумагу внесли в базу «Миротворца»*
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Бумага задал Путину вопрос о работе YouTube в России
Бумага задал Путину вопрос о работе YouTube в России Фото:

Российского блогера Влада Бумагу внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (признана в РФ экстремистским) за заданный в ходе прямой линии вопрос президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале.

Блогера внесли в базу после участия в прямой линии в декабре 2024 года, где он спросил Путина о медленной работе YouTube, передает РИА Новости данные сайта. «Миротворец» обвинил Бумагу в поддержке российской политики и распространении пропаганды.Там также отмечается, что он поддерживает спецоперацию.

Во время прямой линии Путин поздравил блогера и его супругу с рождением ребенка. Президент также отметил необычную фамилию Бумага, упомянув, что, согласно популярной игре, бумага побеждает камень.

*»Миротворец» признан в России экстремистским сайтом

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Российского блогера Влада Бумагу внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (признана в РФ экстремистским) за заданный в ходе прямой линии вопрос президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале. Блогера внесли в базу после участия в прямой линии в декабре 2024 года, где он спросил Путина о медленной работе YouTube, передает РИА Новости данные сайта. «Миротворец» обвинил Бумагу в поддержке российской политики и распространении пропаганды.Там также отмечается, что он поддерживает спецоперацию. Во время прямой линии Путин поздравил блогера и его супругу с рождением ребенка. Президент также отметил необычную фамилию Бумага, упомянув, что, согласно популярной игре, бумага побеждает камень. *»Миротворец» признан в России экстремистским сайтом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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