Российского блогера внесли в список «Миротворца»* из-за вопроса Путину

Российского блогера Влада Бумагу внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (признана в РФ экстремистским) за заданный в ходе прямой линии вопрос президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале.
Блогера внесли в базу после участия в прямой линии в декабре 2024 года, где он спросил Путина о медленной работе YouTube, передает РИА Новости данные сайта. «Миротворец» обвинил Бумагу в поддержке российской политики и распространении пропаганды.Там также отмечается, что он поддерживает спецоперацию.
Во время прямой линии Путин поздравил блогера и его супругу с рождением ребенка. Президент также отметил необычную фамилию Бумага, упомянув, что, согласно популярной игре, бумага побеждает камень.
*»Миротворец» признан в России экстремистским сайтом
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