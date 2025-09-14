Пермский спа-отель планирует зарегистрировать свой бренд

Компания ООО «Пермское гостеприимство» — владелец спа-отеля в регионе — подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Эти сведения содержатся в базе сервиса Znakoved.
«Заявка общества на регистрацию бренда Karpovkaparkhotel & spa охватывает три класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В их числе проведение культмассовых мероприятий и спортивных соревнований, услуги по обеспечению временного проживания и предоставления пищевых продуктов, а также — оказание медицинских услуг», — указано на портале.
Согласно данным сайта, отель «Карповка» специализируется на краткосрочном размещении гостей, предлагая развитую рекреационную инфраструктуру: спа-комплекс, залы для йоги, ретриты и активный отдых. Ранее услуги по проживанию оказывались через индивидуального предпринимателя Ольгу Кудымову, однако по данным Rusprofile, в настоящее время ИП ликвидирован. «Пермское гостеприимство» было зарегистрировано в 2024 году, единственным учредителем и руководителем компании является Ольга Злобина.
URA.RU уже писало, что в конце августа пермский производитель соков подал в Роспатент заявку на регистрацию двух новых товарных знаков. Также дирекция местного межвузовского кампуса планирует зарегистрировать два своих бренда.
