Пермский спа-отель планирует зарегистрировать свой бренд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарный знак руководство комплекса собирается использовать в своей работе
Товарный знак руководство комплекса собирается использовать в своей работе Фото:

Компания ООО «Пермское гостеприимство» — владелец спа-отеля в регионе — подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Эти сведения содержатся в базе сервиса Znakoved.

«Заявка общества на регистрацию бренда Karpovkaparkhotel & spa охватывает три класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В их числе проведение культмассовых мероприятий и спортивных соревнований, услуги по обеспечению временного проживания и предоставления пищевых продуктов, а также — оказание медицинских услуг», — указано на портале.

Согласно данным сайта, отель «Карповка» специализируется на краткосрочном размещении гостей, предлагая развитую рекреационную инфраструктуру: спа-комплекс, залы для йоги, ретриты и активный отдых. Ранее услуги по проживанию оказывались через индивидуального предпринимателя Ольгу Кудымову, однако по данным Rusprofile, в настоящее время ИП ликвидирован. «Пермское гостеприимство» было зарегистрировано в 2024 году, единственным учредителем и руководителем компании является Ольга Злобина.

URA.RU уже писало, что в конце августа пермский производитель соков подал в Роспатент заявку на регистрацию двух новых товарных знаков. Также дирекция местного межвузовского кампуса планирует зарегистрировать два своих бренда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания ООО «Пермское гостеприимство» — владелец спа-отеля в регионе — подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Эти сведения содержатся в базе сервиса Znakoved. «Заявка общества на регистрацию бренда Karpovkaparkhotel & spa охватывает три класса международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В их числе проведение культмассовых мероприятий и спортивных соревнований, услуги по обеспечению временного проживания и предоставления пищевых продуктов, а также — оказание медицинских услуг», — указано на портале. Согласно данным сайта, отель «Карповка» специализируется на краткосрочном размещении гостей, предлагая развитую рекреационную инфраструктуру: спа-комплекс, залы для йоги, ретриты и активный отдых. Ранее услуги по проживанию оказывались через индивидуального предпринимателя Ольгу Кудымову, однако по данным Rusprofile, в настоящее время ИП ликвидирован. «Пермское гостеприимство» было зарегистрировано в 2024 году, единственным учредителем и руководителем компании является Ольга Злобина. URA.RU уже писало, что в конце августа пермский производитель соков подал в Роспатент заявку на регистрацию двух новых товарных знаков. Также дирекция местного межвузовского кампуса планирует зарегистрировать два своих бренда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...