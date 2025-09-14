Датские власти приняли решение разрешить украинской компании Ukrainian Fire Point — «дочка» Fire Point возведение предприятия по выпуску твердого ракетного топлива в Скридструпе. Это первый завод Киева, расположенной в Копенгагене. Здание будет построено несмотря на несоответствие более чем 20 действующим национальным законам и нормативным требованиям.
Как сообщает вещательная корпорация DR Дании, проект соответствующего исполнительного указа, предусматривающего предоставление компании особых условий, уже направлен управлением по делам бизнеса страны на согласование в профильные министерства. Что известно о заводе и как на его строительство отреагировали в России — в материале URA.RU.
Что известно о заводе
Производство твердого ракетного топлива должно стартовать на территории Дании украинская компания FPRT. Поставлять на Украину топливо планируют с 1 декабря 2025 года, сообщил датский телеканал TV2.
Новое предприятие будет расположено вблизи авиабазы в городе Войенсе, что на юге Ютландии. Предприятие по выпуску твердого ракетного топлива для ракет FP-5 планируют строить в районе Скридструпа. Данный тип твердого ракетного топлива отличается легкой воспламеняемостью и обеспечивает интенсивное, стабильное горение, что делает его оптимальным для применения в ракетной технике и военных целях. В частности, в ракетах «Фламинго».
Заявление Зеленского об открытии завода
Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил о начале строительства первого совместного завода с Данией для производства компонентов ракет и беспилотников. Говоря о причинах открытия завода, он отметил важность расширения оборонного сотрудничества с европейскими партнерами.
Что о строительстве завода говорят эксперты
Профессор административного права Университета Южной Дании (SDU) Фредерик Вааге отметил, что удивлен масштабом нарушений законодательства и нормативных предписаний, которые планируется допустить в ходе реализации данного строительного проекта. По его словам, он ожидал, что для отдельных объектов возможны одно или два исключения из экологических и градостроительных требований, однако их количество превышает двадцать.
Как сообщил главный юридический советник компании Justitia Кристоффер Бадсе, на предприятие Fire Point временно не будут распространяться положения указа, регулирующего контроль над рисками крупных аварий с опасными веществами. Таким образом, компания получит исключение из-под действия норм, разработанных для предотвращения масштабных аварий и минимизации их последствий для населения и окружающей среды.
«В настоящее время неясно, какие меры защиты предлагаются. И мы считаем это тревожным с точки зрения правовой безопасности», — рассказал Бадсе. Его слова передает вещательная корпорация DR.
Как отреагировали в России
Дания содействует продолжению боевых действий на Украине
Российский посол в Дании Владимир Барбин осудил решение датских властей предоставить украинским оборонным компаниям возможность организовать производство вооружения на территории Дании с целью нанесения ударов по России. Решение Копенгагена предоставить украинской стороне свою территорию для организации производства, а также выделение на эти цели финансовых средств, носит беспрецедентный характер.
«Копенгаген пытается не только дискредитировать перспективы достижения мира на Украине, но и своими конкретными решениями стремится содействовать продолжению боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта», — сказал он.
РФ предпримет меры в ответ на производство Данией
Россия примет ответные меры из-за планов производства ракетного топлива для Украины в Дании, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что запуск производства ракетного топлива ведется с нарушением базовых стандартов безопасности и без учета мнения жителей. Москва рассматривает действия Копенгагена как угрозу национальной безопасности.
"Российская страна продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы, предпримет адекватные военно-технические меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности ", — сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что планы Дании по организации производства ракетного топлива для нужд украинской армии свидетельствуют о милитаристском курсе Копенгагена и препятствуют политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Датские власти не скрывают, что этот шаг должен стимулировать собственный военно-промышленный комплекс, что, по мнению российского дипведомства, делается в ущерб интересам местного населения.
