Мэр Екатеринбурга дал Паслеру рекордную поддержку на выборах губернатора

В Екатеринбурге за врио губернатора Дениса Паслера — одного из кандидатов на пост главы региона, проголосовали порядка 58% горожан. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к облизбиркому, по итогам обработки почти 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Для уральской столицы это рекордный показатель. Как и показатель по явке — 33%. Для сравнения, в последних губернаторских выборах — 2022 года — участвовали 23,46% горожан, а действующего главу региона Евгения Куйвашева тогда поддержали 56,85% избирателей. В 2017-м показатели были на уровне 24,96% и 47,8% соответственно.
При этом «качество» голосования за основного кандидата могло быть и выше, знает источник URA.RU — вплоть до 65%. «Если бы не „тянули“ явку», — добавил он. Как ранее сообщало агентство, в ходе избирательной кампании городской штаб столкнулся с несколькими провокациями. В частности, с несанкционированной расклейкой агитации за Паслера.
«Для [мэра Екатеринбурга Алексея] Орлова это, безусловно, хороший результат. Определенно, новое руководство региона будет учитывать его при принятии решения о согласовании на новый срок», — оценил другой источник, близкий к губернаторской резиденции. Полномочия Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года.
Выборы губернатора Свердловской области проходили с 12 по 14 сентября. На 18:00 часов явка по региону составила 38,42% — это также рекордный показатель. До этого самая высокая явка была в 2017 году — 37,31%. В 2022 году показатель составил 28,67%.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, по итогам обработки 50% бюллетеней Паслер набирает в Свердловской области 62,86% голосов. На втором месте коммунист Александр Ивачев (14,14%), далее идут депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») — 11,97%, депутаты заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) — 6,57% и Рант Краев («Новые люди») — 3,06%. Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!