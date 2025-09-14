Свердловчанин попытался похитить бюллетень на выборах, вмешалась полиция

В Екатеринбурге избиратель попытался вынести бюллетень с избирательного участка во время голосования. Инцидент произошел на избирательном участке №1604 в Орджоникидзевском районе. Об этом рассказала председатель областного избиркома Елена Клименко, подводя итоги выборов на встрече с журналистами.
«У нас избиратель пытался вынести бюллетень. Ему не позволили сотрудники участковой избирательной комиссии. Полицейский остановил на выходе, в рюкзаке был обнаружен пустой бюллетень. Избиратель демонстративно пытался привлечь к себе внимание», — сообщила Клименко.
Мужчину настоятельно попросили проголосовать в специальной кабинке. Однако он испортил бюллетень, после чего попросил новый. Вторая попытка, по словам Клименко, заняла у свердловчанина много времени. «Он вышел, сложил его очень плотно и пытался его тоже опустить в ящик для голосования. Слава Богу, справился», — рассказала председатель.
Оказалось, что мужчина и вовсе был прикреплен к другому избирательному участку. После перфоманса он вернулся на участок по прописке, где снова потребовал выдать ему бюллетень.
Всего за три дня выборов в избирком поступило 10 жалоб. Среди них — на нарушение порядка предвыборной агитации, еще одна на публикацию в СМИ, две на организацию работы участково-избирательной комиссии и одна на действие сотрудника полиции, который занимался досмотром. Один раз пожаловались на отказ в копии выдачи решения участковой избирательной комиссии, другой — на решение о невключении избирателя в список. При этом ни одна жалоба не нашла подтверждений нарушения избирательного законодательства.
Выборы губернатора Свердловской области проходили 12-14 сентября. В них участвовали пять кандидатов: это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).
В 20:00 избирательные участки Свердловской области завершили свою работу. Сейчас избирком проводит подсчет голосов. Подробнее о предварительных итогах выборов губернатора — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!