NC: речь Небензи в ООН вывела Польшу из себя

Небензя обратил внимание на отсутствие доказательств Польши о причастности РФ к инцдиенту
Небензя обратил внимание на отсутствие доказательств Польши о причастности РФ к инцдиенту Фото:
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Выступление постоянного представителя Российской Федерации при ООН Василия Небензи на заседании Совбеза, который был посвящен инциденту с беспилотным летательным аппаратом на территории Польши, вызвало недовольство польских властей. Об этом сообщает польский журнал NC.

«Польские политики не смогли ответить на эти [приведенные Небензей] аргументы. вместо этого обрушились с оскорблениями в адрес России», — говорится в публикации. Согласно публикации, польская сторона обвинила Небензю в распространении лжи. 

В ночь на 10 сентября поступили сообщения о нарушении воздушного пространства Польши беспилотным летательным аппаратом. Как заявил премьер-министр страны Дональд Туск, зафиксировано было 19 дронов, значительная часть которых, по его словам, прибыла с территории Белоруссии. Однако никаких подтверждений власти Польши не предоставили. Более того, через несколько дней Туск уточнил, что взрывчатки в дронах не было. 

