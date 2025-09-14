МИД Польши назвал примечательную деталь о дронах, влетевших в страну

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что беспилотники, зафиксированные в воздушном пространстве страны на текущей неделе, не были оснащены взрывчаткой. Об этом глава польского МИД рассказал в интервью газете The Guardian, уточнив, что все дроны оказались «неисправными» и не представляли непосредственной угрозы для граждан.
"Интересно, что все они [дроны] оказались неисправными», — заявил министр иностранных дел Польши в беседе с британскими журналистами. По его словам, беспилотники имели техническую возможность перевозить боеприпасы, однако ни один из них не был ими оснащен. Чиновник также заявил, что запуск таких устройств якобы мог быть попыткой России проверить реакцию Польши и НАТО в целом на возможные угрозы.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о сбитии нескольких дронов, которые «представляли опасность» для страны и якобы были российского происхождения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил РИА Новости, что Варшава не предоставила никаких доказательств российского происхождения сбитых аппаратов.
Затем в Польше допустили, что дроны могли лететь и с Украины. Дроны были зафиксированы 10 сентября, напоминает Pravda.ru. Туск в связи с произошедшим созывал экстренное заседание правительства. Прокуратура Польши начала расследование. В Польше сомневаются в обороноспособности НАТО из-за инцидента с налетом дронов, передает MK.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.