Президент Польши разрешил в стране развернуть войска НАТО

Польша допустила развертывания сил НАТО на своей территории
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о согласии на пребывание иностранных войск государств-членов НАТО на территории страны. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши (BBN). Документ разрешает размещение военного контингента альянса в рамках операции Eastern Sentry («Восточный страж»), направленной на усиление обороноспособности республики.

«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на пребывание на территории Республики Польша компонента иностранных войск государств-членов Организации Североатлантического договора в качестве подкрепления Республики Польша в рамках операции Eastern Sentry», — говорится в сообщении ведомства. Указ Президента имеет статус секретного документа, отметили там же.

НАТО сообщило о запуске масштабной операции под названием «Восточный часовой» (Eastern Sentry), направленной на усиление оборонительных позиций восточного крыла альянса после инцидента с беспилотными летательными аппаратами на территории Польши. В данной операции принимают участие Дания, Франция, Великобритания, Германия, а также ряд других стран.

Учения были начаты после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о якобы сбитых российских беспилотников над территорией страны. Доказательств принадлежностей БПЛА предоставлено не было.

Австрийское издание Kurier высказало мнение, что альянса недостаточно подготовлено к обеспечению обороны. Варшава, как отметило СМИ, полагаясь на поддержку НАТО, смогла сбить лишь семь беспилотников.

