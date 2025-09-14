Президент Польши разрешил в стране развернуть войска НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о согласии на пребывание иностранных войск государств-членов НАТО на территории страны. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши (BBN). Документ разрешает размещение военного контингента альянса в рамках операции Eastern Sentry («Восточный страж»), направленной на усиление обороноспособности республики.
«Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на пребывание на территории Республики Польша компонента иностранных войск государств-членов Организации Североатлантического договора в качестве подкрепления Республики Польша в рамках операции Eastern Sentry», — говорится в сообщении ведомства. Указ Президента имеет статус секретного документа, отметили там же.
НАТО сообщило о запуске масштабной операции под названием «Восточный часовой» (Eastern Sentry), направленной на усиление оборонительных позиций восточного крыла альянса после инцидента с беспилотными летательными аппаратами на территории Польши. В данной операции принимают участие Дания, Франция, Великобритания, Германия, а также ряд других стран.
Учения были начаты после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о якобы сбитых российских беспилотников над территорией страны. Доказательств принадлежностей БПЛА предоставлено не было.
Австрийское издание Kurier высказало мнение, что альянса недостаточно подготовлено к обеспечению обороны. Варшава, как отметило СМИ, полагаясь на поддержку НАТО, смогла сбить лишь семь беспилотников.
