14 сентября 2025

Медведев дал обещание по разрушенным и обезлюдевшим селам Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Все обезлюдевшие и разрушенные из-за действий Вооруженных сил Украины населенные пункты Курской области будут восстановлены. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты [Курской области], которые сейчас безлюдны. Сделаем и это», — подчеркнул Медведев. Об этом он заявил во время видеоконференции с региональными отделениями партии.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. В 2025 году 8 марта провели операцию в регионе, пройдя в тыл ВСУ по неработающему газопроводу. В результате контратаки ВС РФ большинство сил ВСУ были выдавлены из области. Полностью освободить регион от бойцов противника удалось 26 апреля.

В ходе наступательных действий на территории Курской области вооруженные силы Украины утратили порядка 1 500 единиц техники западного производства, принадлежащей странам НАТО. По оценкам, совокупная стоимость этой военной техники достигает приблизительно 2,7 миллиарда долларов США.

