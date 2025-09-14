Медведев дал обещание по разрушенным и обезлюдевшим селам Курской области

Все обезлюдевшие и разрушенные из-за действий Вооруженных сил Украины населенные пункты Курской области будут восстановлены. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Наша задача заключается и в том, чтобы восстановить утраченное, возродить те населенные пункты [Курской области], которые сейчас безлюдны. Сделаем и это», — подчеркнул Медведев. Об этом он заявил во время видеоконференции с региональными отделениями партии.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. В 2025 году 8 марта провели операцию в регионе, пройдя в тыл ВСУ по неработающему газопроводу. В результате контратаки ВС РФ большинство сил ВСУ были выдавлены из области. Полностью освободить регион от бойцов противника удалось 26 апреля.
В ходе наступательных действий на территории Курской области вооруженные силы Украины утратили порядка 1 500 единиц техники западного производства, принадлежащей странам НАТО. По оценкам, совокупная стоимость этой военной техники достигает приблизительно 2,7 миллиарда долларов США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.