06 апреля 2025

Названа сумма, которую заплатила НАТО за вторжение ВСУ в Курскую область

РИАН: НАТО заплатила за авантюру ВСУ под Курском около 2,7 млрд долларов США
© Служба новостей «URA.RU»
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Подбитую технику НАТО российские военные забирают и отправляют на выставки по городам
Подбитую технику НАТО российские военные забирают и отправляют на выставки по городам Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Украинская армия в ходе своего вторжения в Курскую область потеряла около 1500 единиц техники, произведенной в НАТО. Ее общая стоимость составляет примерно 2,7 миллиарда долларов США. Информация об этом следует из данных группировки войск «Север» и открытых источников.

«ВСУ на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов», — следует из анализа данных. Его провели корреспонденты РИА Новости.

Ранее стало известно, что российский дрон нового поколения «Князь Вандал Новгородский», производство которого началось после вторжения ВСУ в Курскую область, нанес НАТО ущерб на 300 миллионов долларов. Кадры его работы публиковали военкоры.

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Украинская армия в ходе своего вторжения в Курскую область потеряла около 1500 единиц техники, произведенной в НАТО. Ее общая стоимость составляет примерно 2,7 миллиарда долларов США. Информация об этом следует из данных группировки войск «Север» и открытых источников. «ВСУ на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов», — следует из анализа данных. Его провели корреспонденты РИА Новости. Ранее стало известно, что российский дрон нового поколения «Князь Вандал Новгородский», производство которого началось после вторжения ВСУ в Курскую область, нанес НАТО ущерб на 300 миллионов долларов. Кадры его работы публиковали военкоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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