Украинская армия в ходе своего вторжения в Курскую область потеряла около 1500 единиц техники, произведенной в НАТО. Ее общая стоимость составляет примерно 2,7 миллиарда долларов США. Информация об этом следует из данных группировки войск «Север» и открытых источников.
«ВСУ на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов», — следует из анализа данных. Его провели корреспонденты РИА Новости.
Ранее стало известно, что российский дрон нового поколения «Князь Вандал Новгородский», производство которого началось после вторжения ВСУ в Курскую область, нанес НАТО ущерб на 300 миллионов долларов. Кадры его работы публиковали военкоры.
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