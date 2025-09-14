Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки

Владимир Солодов, действующий глава Камчатского края, одержал победу на выборах губернатора Камчатки. Об этом сообщает Центризбирком РФ по итогам обработки 100% протоколов.
«Владимир Солодов от партии „Единая Россия“ побеждает на выборах губернатора Камчатского края. Он набрал 62,97% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней», — сообщается на сайте Центризбиркома.
По данным онлайн-табло ведомства, второе место получила Василина Кулиева («ЛДПР») — 13,82%. Третье — Роман Литвинов («КПРФ») — 13,30% голосов. У Дмитрия Тюрина («Коммунисты России») — четвертое место и 5,13%.
Владимир Солодов занимает пост губернатора Камчатского края с 2020 года, когда был избран, набрав 80,51% голосов, после назначения временно исполняющим обязанности главы региона указом президента РФ. На нынешних выборах он также шел как кандидат от «Единой России» и с самого начала голосования лидировал, получив 77,54% после обработки первых 0,9% протоколов. Основные избирательные дни проходили с 12 по 14 сентября.
