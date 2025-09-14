14 сентября 2025

Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки

Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов продолжит работу на своем посту
Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов продолжит работу на своем посту

Владимир Солодов, действующий глава Камчатского края, одержал победу на выборах губернатора Камчатки. Об этом сообщает Центризбирком РФ по итогам обработки 100% протоколов.

«Владимир Солодов от партии „Единая Россия“ побеждает на выборах губернатора Камчатского края. Он набрал 62,97% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней», — сообщается на сайте Центризбиркома. 

По данным онлайн-табло ведомства, второе место получила Василина Кулиева («ЛДПР») — 13,82%. Третье — Роман Литвинов («КПРФ») — 13,30% голосов. У Дмитрия Тюрина («Коммунисты России») — четвертое место и 5,13%.

Владимир Солодов занимает пост губернатора Камчатского края с 2020 года, когда был избран, набрав 80,51% голосов, после назначения временно исполняющим обязанности главы региона указом президента РФ. На нынешних выборах он также шел как кандидат от «Единой России» и с самого начала голосования лидировал, получив 77,54% после обработки первых 0,9% протоколов. Основные избирательные дни проходили с 12 по 14 сентября.

