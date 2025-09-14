Партии делят места в заксобрании Челябинской области

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области, согласно данным экзитполов и ДЭГ, завершаются убедительной победой «Единой России». Кто из кандидатов, баллотировавшихся в 30 одномандатных округах, проходит в региональный парламент — в материале URA.RU.
Согласно данным ДЭГ, лишь в двух из трех десятков округов удалось одержать победу представителям оппозиции: эсер и представитель ЛДПР. Общая раскладка по округам выглядит так:
- спикер горсобрания Снежинска Алексей Ремезов, ЕР (округ №1, бывший Северный);
- главный кардиолог Златоуста Татьяна Кузнецова, ЕР (округ №2);
- замруководителя Волонтерского центра РМК в Челябинской области Артемий Галицын, ЕР (округ №3, бывший Кыштымский);
- директор приборно-механического завода ФГУП «Маяк» в ЗАТО Озерск Сергей Костылев, ЕР (округ №4, бывший Озерский);
- ветеран СВО Алексей Рожков, координатор проектов фонда «Объединение.РФ», ЕР (округ №5, бывший Пригородный);
- действующий депутат ЗСО, участница СВО Лена Колесникова, ЕР (округ №6, бывший Катав-Ивановский);
- гендиректор завода брикетированных материалов Группы «Магнезит» Евгений Терентьев, ЕР (округ №7, бывший Саткинский);
- депутат горсобрания Миасса Павел Логинов, ЕР (округ №8, бывший Златоустовский);
- вице-спикер городского собрания Миасса Сергей Сесюнин, ЕР (округ №9, бывший Миасский)
- вице-спикер ЗСО Павел Киселев, ЕР (округ №10);
- руководитель областной приемной Дмитрия Медведева Марина Поддубная, ЕР (округ №11, Металлургический);
- экс-депутат гордумы Эльдар Гильмутдинов, ЕР (округ №12, бывший Калининский);
- завдетсадом и волонтер Татьяна Чилимская, представляющая «Команду Мительмана», ЕР (округ №13, бывший Курчатовский);
- бизнесмен Евгений Свеженцев, сын действующего депутата ЗСО Игоря Свеженцева, ЕР (округ №14, бывший Заречный);
- действующий депутат ЗСО Михаил Видгоф, ЕР (округ №15, бывший Тракторозаводский);
- директор регионального центра по адаптивным видам спорта, участник СВО Александр Казаков, ЕР (округ №16, бывший Центральный);
- собственник УК «Ремжилзаказчик», действующий депутат ЗСО Александр Мотовилов, ЕР (округ № 17);
- главврач больницы РЖД Алексей Царев, ЕР (округ №18, бывший Железнодорожный);
- врач Егор Бабкин, «Справедливая Россия» (округ №19, бывший Заводской);
- координатор женского движения ЕР Копейска Наталья Никанорова (округ №20, бывший Копейский);
- гендиректор ООО «Чебаркульская птица», действующий депутат ЗСО Дмитрий Пырсиков (округ №21, бывший Чебаркульский);
- первый вице-спикер Денис Моисеев (округ №22, бывший Коркинский);
- бизнесмен Владимир Перезолов (округ №23, бывший Еманжелинский);
- глава регоотделения ЛДПР Виталий Пашин, (округ №24, бывший Верхнеуральский);
- действующий депутат ЗСО Евгений Илле (округ №25, бывший Троицкий);
- директор по персоналу ММК Олег Парфилов (округ №26, бывший Ленинский);
- представитель группы «Кредо» Вячеслав Евстигнеев (округ №27);
- гендиректор ММК, действующий депутат ЗСО Павел Шиляев (округ №28, бывший Орджоникидзевский);
- начальник управления делами и соцразвитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко (округ №29, бывший Промышленный);
- директор ООО «Томир» Дмитрий Клеутин (округ №30, бывший Южный).
Что касается голосования по партийным избирательным спискам, то и в нем с большим отрывом лидируют единороссы. Согласно данным ЦИК, после обработки 25% протоколов партия власти получает порядка 54% голосов. То есть ЕР может рассчитывать еще примерно на два десятка мест в ЗСО. Олег Цепкин, получив мандат, наверняка передаст его другому списочнику, чтобы продолжить работу в Совете Федерации. С учетом этого перечень будущих народных избранников, исходя из мест в списке, может быть примерно таким:
- Гербер Олег, председатель ЗСО;
- Орехов Андрей, мастер участка ОАО «ММК-МЕТИЗ, участник СВО;
- Еремин Анатолий, руководитель обособленного подразделения АО «Русская медная компания» в Челябинске, действующий депутат ЗСО;
- Губанов Евгений, управляющий директор АО «ЧТПЗ» обособленного подразделения ПАО «ТМК», действующий депутат ЗСО;
- Заозеров Александр, специалист по социальной работе ОГУ «Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО», ветеран СВО;
- Шмидт Андрей, вице-спикер ЗСО;
- Брагин Анатолий, депутат ЗСО;
- Колокольцев Валерий, депутат ЗСО;
- Буяков Сергей, спикер гордумы Челябинска;
- Лапотышкин Денис, директор ОБУ «Региональный центр спортивной подготовки по конькобежному спорту имени», депутат гордумы Челябинска;
- Мельников Дмитрий, замдиректора ЗАО «Трест Магнитострой»;
- Маслов Виталий, глава регисполкома ЕР;
- Рахманкулов Рамиль, директор по работе с персоналом АО «Челябинский цинковый завод»;
- Филиппов Валерий, президент «Продовольственной компании «Увелка»», депутат ЗСО;
- Субачев Евгений, гендиректор ООО «Завод СпецАгрегат», депутат ЗСО;
- Таболин Илья, директор региональных проектов по Челябинской области обособленного подразделения ПАО «ТМК»;
- Садовских Олег, замгендиректора ЗАО «Смарт», депутат ЗСО;
- Лощинина Наталья, советник гендиректора АО «Томинский горно-обогатительный комбинат»;
- Рева Евгений, депутат ЗСО;
- Буравова Светлана, лидер областной организации «Движение Первых», депутат гордумы Челябинска;
- Уланов Владислав, лидер областной МГЕР;
- Мхитарян Виген, бизнесмен, депутат гордумы Челябинска.
Ближайшие конкуренты в лице «Справедливой России» набирают 13,37%. Далее следуют ЛДПР (9,57%), КПРФ (6,02%) «Новые люди» (около 8%), и Партия пенсионеров — 6,2%. Разумеется, эти данные будут корректироваться, но общее соотношение уже понятно.
По информации источников URA.RU, в 37 из 39 избирательных кампаний муниципального уровня также лидерство принадлежит единороссам. Окончательные итоги будут подведены уже 15 сентября, когда подсчет бюллетеней полностью завершится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!