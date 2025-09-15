С 1 ноября водителей без ОСАГО начнут выявлять автоматически

Автоматическая фиксация нарушения за отсутствие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер начнется в России с 1 ноября 2025 года. Об этом заявила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева.

«Нововведение реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Технически система будет проверять наличие полиса в электронных базах данных, сопоставляя их с номерами автомобилей с помощью дорожных камер. Для страховых компаний такая автоматическая фиксация выгодна с экономической точки зрения. Ведь это вынудит водителей все-таки оформлять полис», — сказала Соловьева. Ее слова передает РИА Новости.

Эксперт добавила, что это решение стало своего рода компромиссом. По ее мнению, часть средств от штрафов страховщики, возможно, будут направлять в дорожные фонды. Для водителей также есть положительная сторона: оспорить ошибочный штраф будет просто, предоставив информацию о действующем полисе.

Ранее, с 1 сентября 2025 года, в России вступил в силу ряд изменений для автомобилистов, включая новые правила дорожного движения, ужесточение требований к детским автокреслам, обновление перечня медицинских противопоказаний для получения прав и усиление контроля за медицинским освидетельствованием на опьянение. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и ужесточение ответственности водителей за нарушения.

