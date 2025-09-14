ЦИК обновил данные по выборам губернатора Ленинградской области

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах главы региона с результатом 79,03% голосов после обработки 10,33% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России (ЦИК), опубликованные вечером 14 сентября.
Согласно тем же сведениям, кандидат от ЛДПР Андрей Лебедев набирает 9,07%, представитель партии «Зеленые» Сергей Лисовский — 2,68%, глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович — 3,67%, Игорь Новиков от «Справедливой России — Патриоты — За правду» получил 4,07%. Центральная избирательная комиссия отмечает высокую явку на выборах — по состоянию на 18:00 по московскому времени она составила 58,41%.
Ранее Александр Дрозденко набирал 82,34% голосов после обработки первых 0,10% протоколов. Тогда Андрей Лебедев получал 11,03%, Сергей Лисовский — 2,90%, Сергей Малинкович — 11,78%, а Игорь Новиков — 1,50%. По мере обработки новых данных разрыв между кандидатами изменился, однако действующий губернатор сохраняет значительное преимущество. В информационном центре подчеркнули, что окончательные итоги будут объявлены после завершения подсчета всех бюллетеней и проверки результатов участковых комиссий.
