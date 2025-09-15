Магнитная буря 16 сентября 2025: когда ждать пика и как выжить

В середине сентября 2025 Землю накрыла волна геомагнитных бурь. Причиной стала гигантская корональная дыра на Солнце. Какой силы будет магнитная буря 16 сентября 2025 и когда ждать затишья — рассказываем в материале.
Прогноз магнитной бури на 16 сентября 2025
16 сентября 2025 года Земля окажется в эпицентре мощного потока солнечного ветра, вызванного огромной корональной дырой на Солнце. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщает: в полночь начнется рост геомагнитной активности до 3,5–4 баллов по шкале Kp (зеленый уровень), что указывает на умеренные возмущения магнитосферы. К 6 утра накал достигнет пика — магнитная буря силой 5 баллов (красный уровень) будет бушевать около 3 часов, вызывая сильное возбуждение магнитосферы.
«При таких размерах корональной дыры вариант, что она пройдет мимо Земли, был просто нереален», — отмечают ученые.
К 9 утра интенсивность снизится до 4 баллов (оранжевый уровень), сохраняя магнитосферу в возбужденном состоянии. К полудню буря начнет стихать, и до вечера установится относительное затишье. Однако к полуночи 17 сентября возможен новый всплеск активности.
Вероятность событий:
- 51% на полноценную магнитную бурю,
- 40% на возбужденную магнитосферу
- 9% на спокойный день
Геомагнитная обстановка 16 сентября будет схожа с 15-м числом, когда бури уже сотрясли планету. Индекс Ap15 при f10.7=135 указывает на умеренную геомагнитную активность (Ap=15 — умеренный уровень, норма 0–400) и повышенную солнечную активность (f10.7=135 SFU против минимума 60–70), что повышает риск бурь.
Атмосферное давление 16 сентября в Москве и Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 16 сентября атмосферное давление составит 761,6 мм рт. ст., что немного выше нормы для города (750–770 мм рт. ст.). Это может усилить дискомфорт у метеочувствительных, вызвать головные боли или ощущение сухости воздуха.
В Москве давление будет на уровне 752 мм рт. ст. — стандартное значение (норма 740–760 мм рт. ст.), обещающее стабильную погоду без резких скачков, которые могли бы усугубить воздействие магнитных бурь.
Прогноз магнитных бурь до конца сентября 2025
На 17 сентября магнитосфера останется неспокойной: ученые прогнозируют оранжевый уровень с индексом Kp=4, что указывает на возбужденное состояние без перехода в мощные бури. Далее активность пойдет на спад, но ниже 2 баллов не опустится. В основном ожидается зеленый уровень (3 балла) с редкими всплесками до оранжевого (4 балла), если солнечный ветер усилится.
Крупных геомагнитных бурь до конца сентября не предвидится, но магнитосфера будет активнее обычного фона в 1–2 балла. Но прогнозы дальше 2–3 дней ненадежны — солнечная активность может измениться за часы, предупреждают эксперты. Так что следите за прогнозами.
Что такое магнитные бури и почему они возникают
Геомагнитные бури — это возмущения в магнитном поле Земли, вызванные солнечным ветром, потоком заряженных частиц от Солнца. Их главные источники — солнечные вспышки и корональные выбросы массы (CME), которые выбрасывают плазму со скоростью до миллионов км/ч. Достигая Земли за 1–3 дня, эти частицы сжимают и раскачивают магнитосферу, вызывая бури. В 2025 году, на пике 11-летнего солнечного цикла, пятна, вспышки и корональные дыры усиливают солнечный ветер.
Бури измеряют по шкале Kp (0–9) и классифицируют от G1 (слабая) до G5 (экстремальная). Они могут нарушать работу спутников, радиосвязи и энергосетей, но также создают завораживающие полярные сияния.
Как минимизировать влияние магнитных бурь
Прямое влияние магнитных бурь на здоровье не подтверждено наукой, но метеозависимые люди часто жалуются на головные боли, усталость и перепады настроения в такие дни. Чтобы легче пережить бури 16 сентября и далее, следуйте этим рекомендациям:
- Пейте больше воды, чтобы поддерживать гидратацию и снизить нагрузку на организм.
- Избегайте стрессов: дыхательные практики, йога или прогулки на свежем воздухе помогут расслабиться.
- Соблюдайте режим дня: 7–8 часов сна и легкое питание с овощами укрепят силы.
- Людям с сердечно-сосудистыми проблемами стоит контролировать давление за 3 дня до и после бурь и консультироваться с врачом при ухудшениях.
- Ограничьте кофеин и алкоголь, чтобы не перегружать сердце и сосуды.
Если стало хуже, обращайтесь к врачу, не полагаясь только на общие советы.
Интересные факты о геомагнитных бурях
Ученые начали изучать геомагнитные явления еще в XVII веке, а как отдельное явление бури описали в начале XIX века. Одной из самых мощных в истории стала Каррингтонская буря 1859 года: она вывела из строя телеграфные сети, а полярные сияния были видны даже в тропиках, вплоть до Карибских островов. Спустя десятилетия, в 1921 году, еще одна сильная буря вызвала пожары на телеграфных станциях и нарушила радиосвязь по всему миру.
В 2025 году, на пике 11-летнего солнечного цикла, геомагнитные бури участились. Например, в мае 2024 года произошла самая мощная буря за последние 20 лет: она создала проблемы для спутников, включая сеть Starlink, но подарила миру невероятные полярные сияния, видимые от Европы до Гавайев. Эти сияния возникают, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с атмосферными газами, создавая красочное свечение в небе. А вот в 1989 году другая мощная буря оставила канадский Квебек без электричества на 9 часов, нанеся экономический ущерб в миллиарды долларов.
