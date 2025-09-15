Кандидат экономических наук и спец по кибернетике: кто такой Юрий Слюсарь — новый ростовский губернатор

Юрий Слюсарь одержал победу на выборах губернатора Ростовской области с внушительным отрывом от других претендентов. Согласно данным ЦИК России, по итогам обработки 100% бюллетеней Слюсарь набрал 81,25% голосов. Кандидат-победитель выдвигался от «Единой России».
На своем посту Слюсарю предстоит решать сложные задачи, и самая главная — обеспечение безопасности: Ростовская область регулярно подвергается налетам беспилотников ВСУ. Что известно о новом губернатор южного региона России — в материале URA.RU.
Юность и образование
Слюсарь родился 20 июля 1974 года в Ростове-на-Дону. В 1996 году окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, а в 2003 закончил аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ. Является кандидатом экономических наук. В 2007 году в Южном федеральном университете защитил диссертацию на тему «Кибернетический подход к организации управления в корпоративных системах».
Трудовая и политическая карьера
После окончания учебы работал в коммерческих организациях. С 2003 года стал коммерческим директором ОАО «Роствертол», а с 2005 по 2007 года управлял комитетом вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация „Оборонпром“».
В 2009–2010 годах Слюсарь был помощником министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко, а после занял должность директора департамента авиационной промышленности Минпромторга России. С 2012 по 2015 год был заместителем министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
С 2015 года возглавил ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в должности президента, а с 2019 года стал генеральным директором организации. В 2020 году был назначен гендиректором ПАО «Компания „Сухой“».
Входит в состав Государственного совета РФ. Член партии «Единая Россия» с марта 2025 года. В декабре 2017-го вошел в высший совет партии.
Назначение и победа на выборах-2025
4 ноября 2024 года губернатор Ростовской области Василий Голубев ушел с поста, который занимал 14 лет. Он заявил, что переходит на другую работу. Вечером того же дня Путин назначил Юрия Слюсаря врио главы Ростовской области.
Российский лидер заявил, что значимость региона для страны возросла многократно. Президент поручил новому руководителю погрузиться в вопросы жизнедеятельности региона и вычислить самое главное.
Награды и достижения
Юрий Слюсарь награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета (2019), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2015). Имеет Почетную грамоту президента РФ (2017). Имеет звание «Почетный авиастроитель» (2011).
