Euractiv: в ЕС хотят полностью запретить въезд туристам из РФ

Инициатива по запрету на въезд в Европу гражданам из РФ может войти в 19-й санкционный пакет
Инициатива по запрету на въезд в Европу гражданам из РФ может войти в 19-й санкционный пакет

В Евросоюзе обсуждают введение полного запрета на въезд российских туристов. Об этом сообщил портал Euractiv. Инициатива исходит от ряда стран, выступающих за ужесточение антироссийских мер, и может войти в 19-й пакет санкций Евросоюза против России.

«Некоторые из более воинственно настроенных (европейских — ред.) стран продвигают идею полного запрета на въезд гостей из России, эта мера потребовала бы квалифицированного большинства (голосов — ред.)», — говорится в материале портала. По данным Euractiv, большинство приграничных с Россией стран ЕС уже существенно ограничили выдачу виз россиянам. Однако Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия сохраняют более мягкий режим, ориентируясь на туристический сезон.

Также в ЕС рассматривают вариант запретить российским дипломатам поездки вне страны аккредитации. Однако эта идея пока не получила поддержки — ряд стран опасаются трудностей с контролем и возможных ответных шагов России. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников ранее заявил, что Москва ответит в случае ограничений для своих дипломатов.

Вопрос ужесточения визового режима для россиян обсуждается в ЕС с 2022 года. Тогда Еврокомиссия рекомендовала сократить выдачу виз и ужесточить критерии, особенно для туристов. В 2024 году выдача виз гражданам РФ выросла на 20% по сравнению с 2023 годом, но остается ниже докризисного уровня. Германия и ряд других стран последовательно выступают за ужесточение санкций в отношении россиян.

