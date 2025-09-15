Бастрыкин требует возобновить уголовное дело о работе карьера бывшего вице-спикера челябинского ЗСО

Бастрыкин требует повторный доклад о работе Новосмолинского карьера
Бастрыкин требует возобновить производство по уголовному делу
Бастрыкин требует возобновить производство по уголовному делу Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возобновить производство по уголовному делу о деятельности Новосмолинского карьера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Карьер принадлежит семье бывшего вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. 

«Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Деятельность Новосмолинского карьера в Челябинске загрязняет окружающую среду в соседних садовых товариществах. Бетонная пыль оседает в радиусе нескольких километров, из-за чего гибнет флора, ухудшается состояние здоровья. Многочисленные жалобы в различные инстанции результатов не принесли.

Карьер в Новосинеглазово обслуживает группа предприятий «ЧелСИ», деятельность которой контролирует семья Карликанова. Взрывы здесь происходят постоянно. 29 ноября 2022 взрыв получился такой силы, что дым был заметен со многих точек города, в том числе со стороны железнодорожного вокзала и микрорайона Тополиная аллея.

Сам Карликанов почти пять лет занимал пост вице-спикера ЗСО и считался одним из патриархов регионального парламента. С участия в прошедших 12-14 сентября выборов Карликанов снялся. 

Бастрыкин ранее уже требовал проверить деятельность Новосмолинского карьера в Челябинске. Жалобы на карьер поступили в аккаунт СКР.

