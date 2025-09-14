Без олигархов: чем закончились челябинские выборы

Трехдневная борьба за 783 депутатских мандата в Челябинской области закончилась убедительной победой единороссов. Как применительно к заксобранию региона, где партия власти будет доминировать, так и на уровне муниципалитетов. Возможно, на местах еще стоит ждать каких-то сюрпризов, но общей картины они уже не изменят. А пока URA.RU подводит итоги самой масштабной избирательной кампании последних лет и триумфа губернатора Алексея Текслера и его политического заместителя Романа Воллерта.
Так выглядит разгром
Согласно данным ДЭГ, лишь в двух из 30 одномандатных округов на выборах в областной парламент удалось одержать победу представителям оппозиции. Это кандидат-эсер и один представитель ЛДПР. При этом в последнем случае либерал-демократ просто не имел соперника от ЕР — предполагаемый преемник золотодобытчика Константина Струкова вышел из выборной гонки после национализации ЮГК.
Лидирует «Единая Россия» и в голосовании по спискам, набирая, предварительно, около 54% голосов. На втором месте — «Справедливая Россия» с 13,4% голосов. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на третьем месте идет ЛДПР с 9,6% голосов, за ней — Партия пенсионеров с 6,2% голосов, на пятом месте — партия «Новые люди» примерно с 8% голосов, на шестой позиции — КПРФ с 6,02%.
По информации источников URA.RU, в 37 из 39 избирательных кампаний муниципального уровня также лидерство принадлежит единороссам. Разумеется, эти данные будут корректироваться, но общую картину уже не изменят. Окончательные итоги будут подведены уже 15 сентября, когда подсчет бюллетеней полностью завершится.
Сколько это в деньгах
На достижение этих результатов партии-участницы потратили порядка 218 млн рублей. «Новые люди» израсходовали 81 млн 480 тысяч 390,79 рубля, «Справедливая Россия» — 73 млн 237 тысяч 151,36 рубля, «Единая Россия» — 31 млн 777 тысяч 010 рублей, ЛДПР — 16 млн 692 тысяч 283 рубля, КПРФ — 9 млн 580 тысяч 393,82 рубля. Замыкает список Партия пенсионеров с 5 млн 114 тысячами рублей.
Самыми расточительными оказались «Новые люди» и «Справедливая Россия». А вот «Единая Россия» нынче только третья партия по расходам. К началу голосования все избирательные счета оказались полностью вычерпанными.
Триумф цифры
Уже 12 сентября в регионе зафиксировали рекордную для выборов областного уровня явку на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В первой половине дня проголосовало более 41% из 144 тысяч человек, пожелавших сделать это с помощью цифрового сервиса. К концу третьего дня процент проголосовавших дистанционно приблизился к 90%, а это около 127 тысяч избирателей.
Для сравнения: президента по ДЭГ выбирали 233 тысячи жителей региона. А ведь это была кампания совершенно другого уровня и значения.
«Партия с левыми взглядами, ранее выступавшая против дистанционного электронного голосования, теперь интересно адаптировала свою агитацию, используя возможности нейросетей. Это подчеркивает, что выборный процесс происходит в онлайн-формате, становясь более живым и динамичным. Вероятно, это новый тренд, который принесет с собой удобство. И, надеюсь, приведет к оптимизации количества избирательных участков», заметил политолог Максим Двойненко.
Без олигархов
Кампания 2025 по выборам в парламент региона стала первой в истории, по итогам которой депутатский корпус не будет включать в себя местных олигархов. Еще до национализации «Южуралзолота» основатель холдинга Константин Струков заявил об окончании своей четвертьвековой политической карьеры в стенах ЗСО.
Следующим снялся с выборов последний патриарх регионального парламента, которого можно было причислить к олигархату — Юрий Карликанов. Оба они длительное время занимали посты вице-спикеров. «Посыпались» с выборов даже топ-менеджеры, которых можно было заподозрить в проведении через региональный парламент интересов своих патронов — вроде Сергея Евтеева.
Зато вполне отчетливо проявился тренд на интеграцию в региональный парламент новой элиты. Участники СВО (не говоря уже о причастных) были представлены среди кандидатов практически всех политических сил.
Победа политблока
Независимо от окончательных итогов выборов, которые подведут уже завтра, можно констатировать: кампания 2025 года как таковая стала победой губернатора Алексея Текслера и политблока челябинского правительства, возглавляемого вице-губернатором Романом Воллертом. Поскольку практически единогласно — политологами, населением и самими ее участниками — уже признана едва ли не самой спокойной в истории Челябинской области. При этом и явка оказалась существенно больше, чем пять лет назад: почти 40% против примерно 33% в 2020 году.
«Проведение СВО диктует особые правила приличия. Когда есть внешний оппонент, все стараются внутри страны не разжигать противоречия», — заметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Он выделил три ключевых фактора, предопределившие такой ход выборов: высокий уровень поддержки президента, консенсус по основным вопросам внешней политики и стратегическую экономию партийных ресурсов перед выборами в Госдуму РФ 2026 года.
