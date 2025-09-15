Екатеринбуржцев зовут на повторный отрыв под «Смешариков»

«СмешBand» выступит в Екатеринбурге с концертом в честь 10-летия
От «СмешBand» в «Ночь музыки» екатеринбуржцы остались в восторге
От «СмешBand» в «Ночь музыки» екатеринбуржцы остались в восторге Фото:

Группа «СмешBand», которая собрала 5000 зрителей на фестивале «Ночь музыки», отметит 10-летие коллектива в Екатеринбурге. Команда даст полноформатный сольный концерт 10 октября. 

«В программе: хиты из „Смешариков“, театрализованные номера и озвучка серий прямо на сцене, перформансы и интерактивы», — рассказали URA.RU организаторы. На сцене вновь выступят создатели и актеры мультфильма, а также музыканты из Санкт-Петербурга.

«СмешBand» выступали в Екатеринбурге на площадке парка Маяковского 27 июня. Ради того, чтобы услышать хиты из мультфильма «Смешарики», горожане выстроились в длинные очереди. Некоторые отмечали, что шоу было «круче, чем на "Ленинграде"». 

Группа появилась в 2015 году, инициаторами создания стали композиторы мультсериала Марина Ланда и Сергей Васильев. Музыкальное направление группы представляет собой синтез различных жанров: рок, джаз, фанк, этническая и поп-музыка. В состав коллектива входят около 20 музыкантов из известных петербургских групп.

