Китай довел Запад до «отчаяния»: что известно о новых ограничениях на стратегически важные металлы

Китайские ограничения на экспорт германия, ключевого металла для производства электроники и военной техники, вызвали «отчаянный» дефицит поставок и рекордный рост цен до 5000 долларов за килограмм, что угрожает западным оборонным и высокотехнологичным отраслям, сообщает Financial Times. Ограничения, введенные в ответ на санкции США и Нидерландов, сократили экспорт на 40% с января по июль 2025 года, усиливая панику на рынке и ставя под вопрос производство тепловизионных систем для истребителей и дронов. Что известно о торговых спорах Китай и Запада — в материале URA.RU.
Рост цен и зависимость Запада
По данным аналитического агентства Fastmarkets, цена германия выросла до почти 5000 долларов за килограмм в сентябре 2025 года, что в пять раз превышает уровень начала 2023 года (1000 долларов) и является рекордным с 2011 года. Германий, необходимый для тепловизионных систем в военной технике, включая истребители, в основном добывается и производится в Китае, что делает Запад зависимым от поставок. С конца 2024 года экспорт резко сократился, а сроки рассмотрения заявок на импорт увеличились из-за усиленного контроля китайских властей. «Китайские ограничения подорвали возможность функционирования спотового рынка», — отметил трейдер Аарон Джером из Lipmann Walton & Co, добавив, что поставки сократились с 100 кг до 10 кг, а цены выросли в три-четыре раза.
Последствия для Запада
Ограничения уже вызвали сбои в глобальной автомобильной промышленности и высокотехнологичных секторах. По данным Silverado Policy Accelerator, импорт германия в США из Китая сократился на 40% с января по июль 2025 года по сравнению с 2024 годом. Трейдер Теренс Белл из Strategic Metal Investments сообщил, что не мог купить германий шесть месяцев из-за полного прекращения поставок. Кристиан Хелл из Tradium отметил «зашкаливающий» спрос из США и Европы и панику на рынке, так как запросы не удовлетворяются. Мировой спрос на германий составляет 180–200 тонн в год, но заменить его сложно из-за требований к точности военной оптики, пояснила аналитик Fastmarkets Кэролайн Мессекар. «Возможно, вам потребуется полная переработка, и существуют ситуации, когда любое потенциальное снижение точности неприемлемо», — сказала она.
Реакция рынка и альтернативы
Запад ищет пути решения кризиса. В августе 2025 года американская оборонная группа Lockheed Martin заключила соглашение с Korea Zinc для поставок германия, что, по словам Джерома, стало «сигналом» сложной ситуации на рынке. Компания LightPath Technologies из Флориды, получившая финансирование от правительства США, работает над альтернативами, но переработка систем требует времени и ресурсов. «Никто в здравом уме не станет переделывать существующую систему, пока в этом нет необходимости», — отметил гендиректор LightPath Сэм Рубин. За пределами Китая германий добывают бельгийская Umicore и канадская Teck Resources, которая объявила о сделке с Anglo American за 50 млрд долларов. Nyrstar, дочерняя компания Trafigura, рассматривает строительство завода по переработке германия в Теннесси. Россия, ранее поставлявшая германий, больше не является источником из-за санкций после вторжения на Украину в 2022 году. Министерство торговли Китая не прокомментировало ситуацию.
