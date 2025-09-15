Стали известны губернаторы, набравшие наибольшее количество голосов на выборах

Наибольшие показатели поддержки избирателей на выборах 2025 года продемонстрировали действующие главы Татарстана, Ленинградской области, а также временно исполняющие обязанности губернаторов в Курской и Оренбургской областях. Это следует из результатов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
По предварительным данным ЦИК после обработки более 99% бюллетеней, как передает ТАСС, действующий глава Татарстана Рустам Минниханов лидирует с результатом 88,12% голосов. В Курской области Александр Хинштейн, исполняющий обязанности губернатора, набирает 86,92%. В Ленобласти Александр Дрозденко получает 84,21% голосов избирателей. Евгений Солнцев, временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области, показывает результат 83,85%.
Не менее высокий процент поддержки у действующего губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева — 83,37% после подсчета 98,4% бюллетеней. Врио главы Еврейской автономной области Мария Костюк также преодолела отметку в 83%.
Среди действующих губернаторов наименьший результат на данный момент у главы Иркутской области Игоря Кобзева — 60,79%. У врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера — 61,3%. Александр Дронов, временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области, набирает 62,19%. Глава Камчатского края Владимир Солодов — 62,97%.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь (выдвинутый «Единой Россией») получает 81,18% голосов после обработки 97,03% протоколов. В Севастополе действующий губернатор Михаил Развожаев (также «Единая Россия») набирает 81,72% голосов (100% протоколов). Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн («Единая Россия») получает 70,04%. В Калужской области Владислав Шапша — 72,34%, в Тамбовской области Евгений Первышов — 74,3%, в Пермском крае Дмитрий Махонин — 70,94%. В Брянской области Александр Богомаз — 78,78% (100% протоколов).
В Чувашской Республике действующий глава Олег Николаев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») лидирует с 67,42%. В Костромской области Сергей Ситников («Единая Россия») — 67,55%, в Архангельской области Александр Цыбульский («Единая Россия») — 67,32%.
Партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на большинстве региональных выборов:
- В Законодательное собрание Челябинской области партия набрала 54,48% голосов (100% протоколов), второе место — "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (13,43%), третье — ЛДПР (9,79%);
- В Госсовет Республики Коми "Единая Россия" — 44,50%, КПРФ — 14,87%, ЛДПР — 14,11%;
- В Костромской областной думе "Единая Россия" — 50,25%, ЛДПР — 12,11%, КПРФ — 11,27%;
- В Курганской областной думе "Единая Россия" — 54,91%, ЛДПР — 12,85%, КПРФ — 10,69%;
- В Магаданской областной и городской думах "Единая Россия" — 65,89%, ЛДПР — 12,83%, КПРФ — 8,4%.
С 12 по 14 сентября в России прошел единый день голосования, в рамках которого в 20 субъектах федерации состоялись прямые выборы губернаторов. Большинство бюллетеней уже обработано. Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила, что избирательные кампании прошли спокойно. Недействительными были признаны 149 бюллетеней на 8 участках в пяти субъектах страны. В 24 регионах было организовано дистанционное электронное голосование на федеральной платформе. Кроме того, в Москве работали экстерриториальные участки для голосования по выборам губернаторов 19 регионов, где применялась электронная система на столичной платформе. В общей сложности единый день голосования охватил 81 регион. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в одном — выборы главы региона через парламент, в 11 — избирали депутатов законодательных собраний.
