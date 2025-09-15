В окружную думу в Пермском крае впервые прошли два депутата от «Новых людей»

Новые люди получили два мандата в думе Еловского округа Пермского края
Новые люди получили шесть мандатов в представительные органы муниципалитетов
Новые люди получили шесть мандатов в представительные органы муниципалитетов Фото:

Партия «Новые люди» впервые в Пермском крае будет представлена сразу двумя депутатами в муниципальной думе. Мандаты народных избранников в думе Еловского округа получат Дмитрий Замахаев и Павел Брюхов, сообщается в telegram-канале «Новых людей».

Помимо этого, кандидаты от указанной партии прошли в думы еще четырех округов: Сивинского (Любовь Афер), Карагайского (Елена Тиунова), Частинского (Эльвира Мочалова) и Лысьвинского (Сергей Новиков). Всего партия выдвинула на прошедшие выборы в Пермском крае 49 кандидатов.

URA.RU рассказывало, что лидер регионального отделения партии Денис Шитов участвовал в выборах губернатора региона. По итогам голосования он набрал 5,87% голосов избирателей, став четвертым. Однако по количеству онлайн-голосования Шитов уступил лишь кандидату от «Единой России» Дмитрию Махонину.

