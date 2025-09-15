Три района Екатеринбурга отличились на выборах губернатора, один из них особенно

В Екатеринбурге самый высокий уровень поддержки врио губернатора Денису Паслеру обеспечили главы трех районов. В Академическом и Орджоникидзевском «качество» голосования за основного кандидата перевалило за 60%, а в Кировском и вовсе составило 68,91% при общеобластном показателе 61,3%. Итоговыми результатами с URA.RU поделился источник, близкий к облизбиркому.
Выборы губернатора Свердловской области проходили с 12 по 14 сентября. К утру 15-го облизбирком отчитался, что явка составила 39,9% голосов. Таких высоких показателей в новейшей истории у региона не было. Рекорд был на губернаторских выборах в 1999-м — 40,91%.
Высоким оказался и уровень поддержки Паслера, в том числе в Екатеринбурге. «Качество» голосования за основного кандидата в уральской столице приблизилось к 60% — беспрецедентно высокий показатель, учитывая, что в ходе предвыборной кампании городской штаб то и дело сталкивался с противодействием.
Лучшие показатели у Кировского района, с февраля возглавляемого бывшим вице-мэром по финансам Андреем Корюковым. Явка там составила 38,94%, за Паслера отдали голоса 68,91% жителей. Накануне глава облизбиркома Елена Клименко объясняла высокую явку наличием четырех временных (экстерриториальных) избирательных участков. «Они создаются для конкретных избирателей, например, в больнице. И все временные участки показывают результат, приближенный к 100%», — рассказывала она.
При этом политолог, эксперт Общественной палаты Анатолий Гагарин отметил, что Кировский район всегда отличался высокой активностью. «Думаю, люди на месте хорошо организовали избирательный процесс, мы еще продолжим это анализировать», — отметил он. Специалист по общественному мнению, социолог УрФУ Татьяна Сивкова добавила, что в Кировском районе хорошая избирательная комиссия.
«Они прекрасно работают, мы с ними много лет сотрудничаем. Большая доля результата достигнута благодаря работе районного избирательного аппарата. Кировский район — единственный, который у меня на слуху по мобилизации населения», — добавила она.
Кировский район входит в округ депутата Госдумы Сергея Чепикова, в заксобрании его представляет Михаил Клименко, в гордуме — спикер Анна Гурарий и депутат Артур Зиганшин. «Была проведена последовательная работа с местными жителями, был открытый диалог и внимание к запросам. Консолидация на всех уровнях позволила добиться высоких результатов и дать необходимую поддержку Денису Владимировичу», — прокомментировал Зиганшин, который также является секретарем районного отделения «Единой России». Отдельно он поблагодарил партийцев, которые вели скрупулезную предвыборную работу в Кировском районе.
На втором месте по уровню поддержки Паслера Академический район, который возглавляет Николай Смирнягин — 62,3%. Далее идут Орджоникидзевский район (руководитель — Роман Кравченко) — 60%, и Железнодорожный (Виталий Першин) — 58%. В Ленинском районе (Элена Беруашвили) качество голосования за основного кандидата составило 57,93%, в Верх-Исетском (Владимир Лобанов) — 56,02%, меньше всего за Паслера проголосовали в Чкаловском (Евгений Шипицын) — 55,52% и Октябрьском (Игорь Костенко) районах — 55,20%.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в беседе с URA.RU днем 14 сентября говорил, что будет давать оценку главам лишь после того, как тщательно проанализирует их работу — как было организовано голосование, доведена ли была информация до людей. Все новости о прошедших выборах — в сюжете URA.RU.
