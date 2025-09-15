Сотрудники киосков «Роспечать» в Екатеринбурге переживают о том, что останутся без работы, когда павильоны окончательно уберут с улиц города, так как руководство не предлагает им альтернативных мест занятости. Своими опасениями с корреспондентом URA.RU поделилась одна из работниц киоска, пожелавшая остаться анонимной.
«Я вот пенсионер, мне куда? Мне надо бы еще поработать, у меня кредит. Новое место работы нам еще не предлагали. Мы в интернете узнали, что до 20 [сентября] поставка будет во все киоски, а там уже все», — поделилась женщина. По словам сотрудницы, во время сноса одного из киосков в центре города ее чуть не забрали вместе с помещением, когда она находилась внутри.
Екатеринбуржцы, которые пусть и не часто, но совершают покупки в «Роспечати», тоже оказались не согласны с тем, что павильоны уберут. Пенсионерка Раиса Юрьевна рассказала, что регулярно покупает выпуски «Российской газеты». А другая собеседница — Людмила — подчеркнула, что, несмотря на рассылку газет от «Почты России», она время от времени все равно заходит в киоски «Роспечать».
Киоски «Роспечати» в Екатеринбурге начали сносить в июне 2025-го по требованию городской администрации, планируется, что все объекты уберут к концу сентября. У владельцев истекли договоры аренды, к тому же киоски были расположены неправильно. Новые условия размещения для арендаторов оказались непосильными.
Заменить «Роспечать», вероятно, сможет новый поставщик. Компания «Стрит-пресс» занимается дистрибьюцией печатной продукции, в федеральном продуктовом ритейле в том числе. На данный момент администрация города ведет с ней переговоры. Подробнее о том, где можно будет найти газеты после того, как киоски исчезнут, URA.RU рассказывало в отдельном материале.
