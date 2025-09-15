Американские военные посмотрели на тренировку русских и белорусов

Американских военнослужащих Хренин поприветствовал лично
Американских военнослужащих Хренин поприветствовал лично
новость из сюжета
Белоруссия и Россия проводят военные учения «Запад-2025»

Американские военные посетили учения России и Беларуси «Запад-2025». Об этом сообщили в Минобороны Республики.

«Такую открытость, какую мы проявляем и обеспечиваем на данном учении, трудно себе представить. Главная причина — нам нечего скрывать», — сказал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны. Американских военнослужащих Хренин поприветствовал лично.

США на учениях представлял атташе по вопросам обороны при американском посольстве в Минске, подполковник Брайан Патрик Шуп. По данным агентства БелТА, на учениях присутствовали представители 23 государств. Среди них — делегации из стран НАТО: США, Турции и Венгрии.

Совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. Основная цель маневров — укрепление обороноспособности Союзного государства, а также отработка взаимодействия штабов и командования. В учениях задействованы более 13 тысяч человек, что делает их одними из крупнейших в регионе за последние годы.

